Kołobrzeg stał się królestwem footballu [ZDJĘCIA]

Weekend w Kołobrzegu pod znakiem piłki nożnej w wykonaniu dzieci i młodzieży.

Trwa Kołobrzeg Anchor Cup 2024. Na miejskich obiektach przy ulicy Śliwińskiego rywalizują zespoły z całej Polski, ale nie tylko.



Rafał Łasecki, współorganizator turnieju mówi, że zawody mają charakter międzynarodowy: - Bawi się u nas około 80 drużyn. Tysiąc dzieci w wieku od 8. do 13. roku życia. Mamy 11 boisk, mamy drużynę z Litwy, mamy drużynę z Niemiec. Z Anglii do nas zawitali, ale mamy u nas też Lecha Poznań, Pogoń Szczecin, Arkę Gdynia.



Po części sobotniej, w niedzielę rozgrywane są finały w sześciu kategoriach wiekowych. Zawody potrwają do godziny 17:00.