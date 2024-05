Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Paweł Bartnik, przewodniczący nowej Rady Miasta Szczecin. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Klarują się zmiany na fotelach zastępców prezydenta Szczecina. Jednym z nich zostanie prawdopodobnie Marcin Biskupski z Koalicji Obywatelskiej.

Radny z prawobrzeża miał już wstępnie zaakceptować tę propozycję - potwierdził na naszej antenie przewodniczący Rady Miasta. Trwają wciąż rozmowy o zakresie obowiązków dla poszczególnych zastępców - dodał Paweł Bartnik w "Rozmowach pod krawatem".



- Z tego, co ja wiem, to takie rozmowy z panem Marcinem Biskupskim trwają. On pierwotnie wyraził zgodę. Tam jeszcze trwają rozmowy na temat zakresu obowiązków poszczególnych wiceprezydentów. Trzeba podzielić, kto czym się będzie w ogóle zajmował w tej całej układance prezydenckiej - mówi Bartnik.



Być może w tej kadencji nie będzie zastępcy prezydenta odpowiedzialnego za oświatę - tak informuje Gazeta Wyborcza. Paweł Bartnik powiedział, że Lidia Rogaś, która zajmowała się tą sferą jako zastępczyni Piotra Krzystka, miałaby zostać "pełnomocnikiem" do spraw edukacji.