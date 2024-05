Drugi dzień Art Festiwal Stargard

Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin]

W drugim dniu Art Festiwal Stargard Chorągiew Ziemi Stargardzkiej urządziła swój obóz pod murami miasta. Grupa rekonstruktorów zaprasza mieszkańców i gości do obejrzenia średniowiecznego oręża, oraz udziału w pokazie taktyki oblężenia lub obrony miasta. Pasjonaci rycerskich potyczek zapraszają pod swój namiot w pobliżu Bramy Pyrzyckiej.

To kolejny punkt festiwalowego programu. Paulina Szczapa, szefowa obozu przyznaje, że pod mury zjechał kwiat rycerstwa z regionu.- Głównie ze Stargardu, ale ze Szczecin i okolic również, jak Drawsko Pomorskie. Będzie strzelanie z łuku, pokaz uzbrojenia, mini oblężenie lub obrona miasta.



A do rycerskiego obozu pod murami miasta zajrzeć można od godziny 10 do 18.- Można zobaczyć jak funkcjonował mały obóz warowny, zapoznać się z techniką i taktyką walki, jak to wszystko kiedyś wyglądało.



Z kolei od 14 rusza Art Festiwal Junior przy Młodzieżowym Dom Kultury. Na tarasie MDK i w plenerze swoje talenty zaprezentują młodzi artyści. Atrakcje najmłodszym zapewnią szczudlarze, natomiast nieco starsi mogą skorzystać z warsztatów muzycznych. Dla wszystkich przygotowano także loterię fantową.