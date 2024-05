"Nie będziesz szedł sam" - poszli dla Roberta Dymkowskiego [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Pętla wokół Jasnych Błoni i charytatywna licytacja. Dziś o godzinie 15.00 wystartował marsz dla Roberta Dymkowskiego pod hasłem "Nie będziesz szedł sam".

Dochód z wydarzenia przeznaczony zostanie na leczenie napastnika Pogoni Szczecin, który zmaga się ze stwardnieniem zanikowym bocznym.



- Roberta Dymkowski oglądałem jako kibic na stadionie i bardzo mnie zasmuciła informacja o tym, że zachorował tak ciężko i jeśli można się dołączyć do takiej akcji, to jest to konieczność. - Chodzimy z synem na Pogoń, byliśmy na wszystkich meczach, które odbyły się w Szczecinie, i chcemy wspierać sportowca, który tak dużo zrobił dla naszej Pogoni - mówią uczestnicy marszu.



- To jest taki zastrzyk energii nie do opisania. Tylu ludzi wspiera mnie, już myślałem, że rok temu po tym meczu charytatywnym wszyscy zapomną i tak naprawdę będzie po temacie, a tu cały czas moi znajomi wymyślają jakieś różne akcje. Czuję energię po prostu - mówi Robert Dymkowski.



Robert Dymkowski w barwach Pogoni Szczecin rozegrał ponad 250 spotkań na najwyższym poziomie rozgrywkowym i strzelił 72 bramki.