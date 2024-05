Branża offshore zacumuje w Porcie Morskim Szczecin [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Szczeciński magistrat podpisał dziś list intencyjny z hiszpańską spółką Windar Renovables.

W ramach współpracy Miasto ma między innymi stworzyć dogodne warunki prawne i infrastrukturalne dla powstającej na terenie Ostrowa Grabowskiego fabryki. W sumie przy przy budowie morskich wież wiatrowych w szczecińskim porcie pracę ma znaleźć przynajmniej 450 osób.



- Nie było bez znaczenia to, że Miasto zaangażowało się w ten proces, prowadziło inwestora i doprowadziło tę umowę do skutku, w której Miasto nie było bezpośrednim partnerem, bo nie podpisało umowy, ale oddajemy, że byliśmy do tego dopraszani, mogliśmy uczestniczyć we wszystkich działaniach, natomiast ścisłe negocjacje biznesowe odbywają się bez nas. Jeżeli strony uważają za stosowne wywoływanie do tego Miasta, to Miasto jest wywoływane. Oczywiście, jeśli obie strony na to zezwalają - powiedział Michał Przepiera, wiceprezydent Szczecina.



Budowa ma ruszyć w przeciągu 3-4 miesięcy, a produkcja na początku 2026 roku.

