"Małe i średnie przedsiębiorstwa, to bardzo zdrowy segment stoczniowy w Szczecinie"

- Nie zazdroszczę nowej ekipie rządzącej rozplątywania problemów związanych z funkcjonowaniem stoczni w Szczecinie. W ten sposób prezes Zachodniopomorskiego Klastra Morskiego - dr inż. Andrzej Montwiłł, odnosi się do raportu przedstawionego przez wiceministra infrastruktury.

Zdaniem rozmówcy ważne, by w rozwoju branży offshore uczestniczyły nasze lokalne firmy, a nie wyłącznie wielcy światowi gracze.







Na początku tego tygodnia minister Arkadiusz Marchewka poinformował, że straty Stoczni Szczecińskiej "Wulkan" to nawet 180 milionów złotych. Ich przyczyną są m.in. kłopoty związane z budową doku dla Stoczni Gryfia. Zdaniem Andrzeja Montwiłła - szansą dla stoczni jest budowa elementów elektrowni wiatrowych.Nie tylko Stocznia Szczecińska "Wulkan" skorzysta na rozwoju branży offshore - uważa gość "Rozmowy pod krawatem". Jego zdaniem cały region może stać się ważnym ośrodkiem budowy elektrowni wiatrowych na morzu. Jest wiele branż które radzą sobie dobrze - mówił Montwiłł.- Bardzo zdrowy segment stoczniowy w Szczecinie, ale reprezentowany przez małe i średnie przedsiębiorstwa. W tym czasie, kiedy są takie problemy z budową doku dla Gryfii, powstaje piękny dok w Szczecinie. Mamy szereg świetnych firm serwisowych, remontowych. W związku z tym mamy naprawdę fajne osiągnięcia. Jak się wie, jak zarządzać, jak rządzić, jak osiągacie efekty, jak realizować różne projekty, no to można - mówił Montwiłł.