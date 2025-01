Będą przerwy w dostawie wody

Fot. pixabay.com / RonPorter (CC0 domena publiczna)

Planowane na ten tydzień prace na sieci wodociągowej przełożone z powodu środowej awarii na osiedlu Bukowym.

W nocy z poniedziałku na wtorek mieszkańcy Podjuch i osiedla Żydowce-Klucz mogą spodziewać się przerw w dostawie wody - poinformował Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie.



Prace będą prowadzone w ramach przygotowań do podłączenia nowego wodociągu. Utrudnienia potrwają od godziny 23 w poniedziałek do 6 rano we wtorek.