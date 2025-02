Rasowe koty można oglądać w Szczecinie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Maine Coony, bengale a może sfinksy? Do Szczecina przyjechały najpiękniejsze koty z całej Polski.

Wraz się ze swoimi właścicielami pojawiły się w hali sportowej przy ul. Sowińskiego, gdzie prezentują swoje wdzięki na Międzynarodowej Wystawie Kotów Rasowych.



- Przyszliśmy oglądać koty. Są bardzo ładne koty. Są duże, bardzo ładne. - Jesteśmy dumnymi posiadaczami Brytyjczyka i tak rozglądamy się za rodzeństwem kocim.

- O niektórych rasach też nie mieliśmy pojęcia, jak chyba o burmskim. Tak naprawdę nigdy nie widziałam takiego kota. - To jest David Bowie, a to jest jeszcze malutki kociak, on dopiero ma 7 miesięcy. - Jeżeli kot się stresuje, a nie daj Bóg jest agresywny, nie nadaje się na wystawę. Generalnie maine conny to są koty troszeczkę, jak kot towarzyszący, bardzo ciekawski, niebojący się człowieka - mówili uczestnicy wystawy.



W sobotę wystawa potrwa do godziny 17. W niedzielę w godzinach 10-16:30.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski