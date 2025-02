Ulica Pszczelna. Nowy żłobek z pozwoleniem na budowę

Jest pozwolenie na budowę nowego żłobka przy ulicy Pszczelnej w Szczecinie. Wykonawca wkrótce wejdzie na plac budowy - finał inwestycji zaplanowany jest na przyszły rok.

Starsze dzieci będą miały do dyspozycji bezpieczny taras zabaw na dachu porośnięty zielenią.







Nowa 12-odziałowa placówka podzielona będzie na 3 odrębne bloki. Każdy - będący w stanie pomieść po 96 dzieci - przeznaczony będzie dla jednej grupy wiekowej (12-18 miesięcy, 18-24 miesiące i 24-36 miesięcy).Dla dzieci dostępna będzie sala sensoryczna.W części zewnętrznej, na parterze, znajdą się dwa place zabaw dla najmłodszych.W żłobku znajdą się także: gabinet pielęgniarki i psychologa oraz kuchnia.Przed budynkiem dostępnych będzie osiem miejsc parkingowych.Nowa placówka wyposażona zostanie w rozwiązania przyczyniające się do zredukowania kosztów użytkowania.Koszt prac to ponad 21,5 miliona złotych. Połowa to dofinansowania: rządowe i unijne.