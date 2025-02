Sytuacja na rynku pracy

Od poniedziałku pełni on funkcję prezesa Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.



Obecnie stopa bezrobocia w regionie to mniej więcej 6,5 procent. Podczas rozmowy Przewoda mówił, że gdy zaczynał pracę, wskaźnik ten wynosił około 18 procent i byliśmy jednym z niechlubnych liderów.



Andrzej Przewoda wskazywał ponadto na zmiany, które dokonały się na rynku pracy przez ostatnie lata. Osoby podejmujące pracę mają zupełnie inne wymagania wobec pracodawców, zależy im na rozwoju osobistym i dodatkowych benefitach. Pracodawcy są w stanie wyszkolić nowych pracowników i dostosować ich do swoich wymagań. W tym również pomaga Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego.



- Z jednej strony to jest to wsparcie finansowe w postaci pożyczek i poręczeń dla przedsiębiorców, a z drugiej strony ten filar, możliwość refundacji części kosztów, właśnie podnoszenia kwalifikacji, uzupełniania kwalifikacji, zmieniania kwalifikacji - zaznaczył.

Według eksperta powinniśmy prowadzić mądrą politykę imigracyjną, bo kwestia demografii i mniejszej liczby rąk do pracy jest jednym z największych wyzwań czekających polski rynek pracy.