Kolizja pociągów w Stargardzie [AKTUALIZACJA, ZDJĘCIA]

Pociągi wracają do kursowania po kolizji dwóch składów na stacji w Stargardzie.

Jak przekazał rzecznik, ruch jest już przywracany, mogą wystąpić opóźnienia części pociągów jadących do i ze Szczecina.





Wcześniej słuchacz informował nas mówiąc, że "dwa pociągi się zderzyły Stargardzie". - Jeden jadący do Szczecina, drugi regionalny. Zator na torach, będą problemy. Pozdrawiam - mówił w Wiadomościach o 15.



Edycja tekstu: Michał Król, Piotr Kołodziejski



- Chodzi o pociągi relacji Szczecin Główny - Słupsk i Rzeszów Główny - Świnoujście - informuje rzecznik PKP PLK Bartosz Pietrzykowski. - Ważna informacja, że nie ma osób rannych. Nie doszło też do wykolejenia żadnego z pociągów, bo podkreślam to było starcie. To nie było zderzenie pociągów. Na miejscu obecne są służby techniczne Polskich Linii Kolejowych.