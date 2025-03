Akcja ratunkowa w Świnoujściu. Najstarsza pirania w Polsce w opałach

Najstarsza pirania w Polsce w opałach. Kaśka, bo tak ma na imię 40-letnia ryba, straciła akwarium.

- Ryba musiała zostać przetransportowana w trybie awaryjnym - opowiada Lech Trawicki, dyrektor muzeum. - Po konsultacjach z pracownikami Morskiego Instytutu Rybackiego pożyczono od Państwowej Straży Pożarnej zbiornik na wodę. Strażacy przyjechali i pomogli zainstalować. W tej chwili zamówiliśmy nowe akwarium.





Pracownicy świnoujskiego muzeum przeprowadzili błyskawiczną akcję ratunkową. Zaangażowali się też strażacy i Morski Instytut Rybacki.Świadkiem całego zajścia był Leszek Kamiński, pracownik muzeum. - Przyszedłem rano, patrzę, a wody jest tylko połowa tego akwarium. Biedna Kaśka stoi i jej płetwy prawie wychodzą na wierzch - relacjonuje Kamiński.Małgorzata Płońska Nagaba przy Kaśce nocą czuwała nocą. - Byłyśmy od godziny 19 do 7 rano, aż przyszli koledzy do pracy. Obawiałyśmy się, że może na przykład sprzęt do napowietrzania po prostu przestanie działać - mówi Nagaba.Według ichtiologów stan piranii jest stabilny.