Tydzień Pracy Socjalnej, czyli m.in. zrozumieć starość [WIDEO, ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Jak zrozumieć starość, wpływ czytania na rozwój dzieci, a także metody wsparcia osoby wychodzącej z kryzysu bezdomności — to tylko niektóre z tematów prezentowanych podczas XI Edycji Ogólnopolskiego Tygodnia Pracy Socjalnej zorganizowanego przez Uniwersytet Szczeciński.

Wydarzenia ma na celu promocję budowania relacji, a także przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.



- Świętujemy na Uniwersytecie Szczecińskim chcąc pokazać studentom i szerszej publiczności, jak istotna jest praca socjalna. Mamy wielu gości, dlatego, że pokazujemy, że praca socjalna to nie są tylko i wyłącznie jednostki organizujące pomoc społeczną - podkreśliła koordynatorka wydarzenia dr Aleksandra Sander.



Podczas zajęć uczestnicy mogli przetestować kombinezon symulujący odczuwanie zmęczenia, wypalenia i starości.



- Po założeniu przychodzi do nas dotykająca nas refleksja: nie zdajemy sobie sprawy, że sprawność kiedyś może minąć. Po warsztatach osoby wypowiadają się, że na pewno dziś odwiedzą swojego dziadka, odwiedzą swoją babcię. Zupełnie inaczej będą patrzeć na funkcjonowanie swoich dziadków - mówi trener osób starszych Ewa Drewniok.



Czytanie dzieciom odgrywa bardzo ważną rolę w rozwoju dziecka - podkreślała dr Urszula Kazubowska.



- Bez czytania nie ma rozwoju człowieka. Od samego początku czytałam, rozmawiałam i w tej chwili ta więź jest bardzo, bardzo silna. Zachęcam wszystkich do czytania, bo to jest niezmiernie ważne, żeby budować tą relację dorosłego z dzieckiem - zaznaczyła.



Wydarzenie organizowane przez Uniwersytet Szczeciński ma potrwać do 21 marca.



Edycja tekstu: Jacek Rujna