Psia sierść ratuje oceany [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Psia sierść pomoże w oczyszczaniu Bałtyku. Fundacja Malachite Minds opracowała sposób na oczyszczanie wody z zanieczyszczeń. Do wykonywania filtrów wykorzystywana jest sierść.

1 kilogram sierści może wchłonąć nawet 5 litrów oleju i oczyści nawet 850 tysięcy litrów wody - mówi Magdalena Malinowska, prezeska fundacji Malachite Minds.



- Podstawowe zastosowanie, to jest właśnie czyszczenie tych wycieków na morzach i oceanach. Tam najlepiej się te maty sprawdzają i od tego się wszystko zaczęło - podkreśla Malinowska.



Sierść do produkcji mat zbierają również szczecińscy weterynarze. Sporo psów golimy przed zabiegami, wcześniej dużo sierści się marnowało - mówi Michaela Albińska, zoofizjoterapuetka.



- Z jednego dużego psa, typu Golden Retriever, ważący około 30 kg, to myślę, że przynajmniej dwie duże, męskie garści z tego będą. Włosy muszą być minimalnej długości 2,5 cm i powinny też się filcować - dodaje Albińska.



Do akcji mogą włączać się się kolejne kliniki, groomerzy, a także osoby prywatne.



Autorka edycji: Joanna Chajdas