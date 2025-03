Koparki wjechały na posesję zaginionej Beaty Klimek

Policja pod nadzorem prokuratury bada okoliczności zaginięcia Beaty Klimek. Służby przeszukały posesje zaginionej w Poradzie w zachodniopomorskiem.

W czasie działań wykorzystano m.in. koparkę, georadar, a także psy policyjne. Prokurator prowadzący postępowanie nie udziela informacji na temat dotychczasowych rezultatów - tłumaczy rzecznik prasowy Regionalnej Prokuratury w Szczecinie, prokurator Małgorzata Wojciechowicz.- Mogę tylko ustosunkować się do kwestii tych czynności, które były dzisiaj wykonywane. To było przeszukanie posesji, gdzie pani Beata K. mieszkała. Do tych czynności wykorzystywany był sprzęt, który umożliwiał przeprowadzenie prac ziemnych - mówi Wojciechowicz.Działania prowadzone na posesji zaginionej Beaty Klimek mają być kontynuowane jutro.