Główny SOR przy Arkońskiej zamknięty do soboty

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Od czwartku SOR w szpitalu przy ulicy Arkońskiej będzie zamknięty. Wznowi swoją działalność w sobotę o 8 rano, ale już w nowej lokalizacji.

Na czas przeprowadzki przez dwa dni główny SOR wstrzyma przyjmowanie pacjentów. Zmiany są związane z gruntownym remontem.



- By przenieść Szpitalny Oddział Ratunkowy do tymczasowej lokalizacji, która znajduje się w budynku B, trzeba na dwa dni zamknąć czasowo SOR w budynku M - mówi Tomasz Owsik-Kozłowski, rzecznik szpitala. - Nie zamykamy pozostałych Szpitalnych Punktów Ratunkowych. To są punkty chorób zakaźnych w budynku "K", SOR pediatryczny też będzie działał bez przeszkód i SOR kardiologiczny również działa bez przeszkód. Tu karetki będą mogły przyjeżdżać i pacjenci będą mogli się zgłaszać.



Szpitalny Oddział Ratunkowy w tymczasowej lokalizacji - na parterze budynku "B" - ma działać do końca roku. W tym czasie będzie prowadzony remont w budynku "M".



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski