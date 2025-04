Zające, kurki, wianki - na Pogodnie już świątecznie [WIDEO, ZDJĘCIA]

To świetna okazja, by nabyć unikalne podarunki świąteczne i zapoznać się z pracami szczecińskich rękodzielników. Trwa jarmark na Pogodnie.

Edycja tekstu: Elżbieta Bielecka

Jak przekonywali spotkani na jarmarku szczecinianie, te prace są oryginalne, dobrej jakości, ale przede wszystkim niepowtarzalne.- Te dekoracje, wianki wielkanocne - bardzo ładne. Bardzo lubię ręczną robotę. - Zajączki, kurki, jajeczka, wianki. - Przyszłam oko nacieszyć. Przepiękne rzeczy. - Troszeczkę pracy jest w to włożone. - Jakieś kokardki, wstążeczki, kwiatki sztuczne, z tego się tworzy - mówili wystawcy i odwiedzający jarmark.- Jak co roku przed świętami wielkanocnymi mamy jarmark rękodzieła. Nasi rękodzielnicy mogą przyjść, zaprezentować swoje prace - wyjaśnia członek Rady Osiedla Pogodno i współorganizator jarmarku Paweł Wierzchowiec.Jarmark odbywa się na placu im. Waleriana Pawłowskiego, potrwa do godz. 15. Udział dla wystawców i odwiedzających jest bezpłatny.