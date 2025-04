Ratownicy medyczni mają coraz więcej obowiązków

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Ratownik medyczny niegdyś był uważany za dodatek do lekarza, to się jednak zmienia, a zakres jego obowiązków stale się powiększa.

- Ratownicy muszą te zmiany i nowe regulacje dobrze poznać - tłumaczyła prof. Beata Karakiewicz, dziekan wydziału nauk o zdrowiu PUM, podczas seminarium dla kadr medycznych.



- Wchodzą nowe standardy, jeżeli chodzi o kształcenie ratowników medycznych. Te nowe standardy po pierwsze wprowadzają studia drugiego stopnia ratownictwa medycznego. Poza tym dają uprawnienia do wykonywania różnego rodzaju badań diagnostycznych, stwierdzania chociażby zgonu u pacjenta - dodała Karakiewicz.



Od dwóch lat, kierownicy zespołów ratownictwa medycznego mają uprawnienia do stwierdzania zgonu, jeśli doszło do niego podczas prowadzonej akcji medycznej.



Autorka edycji: Joanna Chajdas