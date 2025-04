Kompostownia w Leśnie Górnym zostanie rozbudowana [ZDJĘCIA]

Katarzyna Korzeniewska - Szymańska, Olgierd Geblewicz,Magdalena Sosnowska ,Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin] Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin] Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin] Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]

Zapowiada się rozbudowa kompostowni na terenie zakładu składowania odpadów w podszczecińskim Leśnie Górnym.

To tam powstanie wielka hala, a pod jej dachem będą przetwarzane odpady zielone - czyli te, które mieszkańcy Szczecina wrzucają do brązowych pojemników.



Nowy obiekt podniesie wydajność placówki - zapewnia dyrektor zakładu Katarzyna Korzeniewska-Szymańska: - W środku będą mury oporowe plus zadaszony dach, kanalizacja ściekowa, deszczowa, zbiornik na odcieki, które będą spływały z tego placu zadaszonego. Wszystko zgodnie z założeniami projektowymi i wynikają z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.



Leśno Górne, to jedno z kluczowych miejsc zajmujących się sortowaniem i kompostowaniem odpadów w okolicy - mówi zastępca burmistrza Polic Magdalena Sosnowska: - Cała inwestycja ma przyspieszyć proces, usprawnić i finalnie obniżyć koszty, a jeszcze w dłuższej perspektywie umożliwić przerób większej ilości bioodpadów.



Rozbudowa kompostowni będzie kosztowała 4 mln 700 tys. zł. 85 proc. to dofinansowanie unijne. Hala ma powstać do końca 2026 roku.



Autorka edycji: Joanna Chajdas