Żałoba narodowa w kraju. Co z wydarzeniami w Szczecinie?

Teatr Polski w Szczecinie. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Obostrzenia dotyczące organizacji imprez i wydarzeń kulturalnych - to m.in. wiąże się z żałobą narodową. Prezydent Andrzej Duda ogłosił ją na sobotę - czyli na dzień pogrzebu papieża Franciszka.

Polskie prawo nie wskazuje jednak dokładnie, które wydarzenia należy odwołać. Postanowiliśmy to sprawdzić.



Regulacje prawne, dotyczące żałoby narodowej są znikome - mówi dr Ewa Milczarek z Wydziału Prawa i administracji Uniwersytetu Szczecińskiego: - Jedynym takim obowiązkiem, który wynika wprost z ustawy jest kwestia spuszczenia flag do połowy. Jeżeli chodzi o imprezy masowe, to nie ma tutaj wyraźnego zakazu.



Wojewoda Zachodniopomorski Adam Rudawski zaznacza, że organizacja wydarzenia zależy od jego charakteru. - Te, które będą skorygowane i wykluczone zostaną z nich tańce czy koncerty, to te będą mogły się odbywać.



I tak teatry szczecińskie oraz Opera na Zamku podtrzymują zaplanowane wydarzenia. W sobotę odbędzie się również projekcja filmu pt. "Konklawe" w Domu Kultury "Krzemień", która zaplanowana był z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem.



Autorka edycji: Joanna Chajdas