Café Rower może zniknąć z Jasnych Błoni... [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Popularny na szczecińskich Jasnych Błoniach, Café Rower może zniknąć pod koniec maja. Mieszkańcy apelują do magistratu o zmianę przepisów.

Umowa dzierżawy dobiega końca, a właściciel - Jarosław Malejewski - ma kłopot z podpisaniem nowej. Jego zdaniem w ciągu ostatnich kilku lat przepisy się zmieniły i to one blokują możliwość dalszej jego działalności w tej części Szczecina.



- Nie mamy możliwości ciągłości, czyli takiej pewności przedłużania tej umowy. I problem jest jeden, że ja nie wiem, czy będę za miesiąc pracował, a jak za miesiąc będę, to znowu nie wiem, czy za trzy lata też. Stąd zastanawiam się, czy nie pora na emeryturę albo by szukać innej pracy - żali się Malejewski.



Zdaniem jednej ze stałych klientek rowerowej kawiarni, władze miasta powinny w nieco inny sposób traktować lokalnych przedsiębiorców i umożliwiać im prowadzenie swojej działalności na preferencyjnych zasadach.



- Ludzie... oni są tutaj od 15 lat, są wizytówką tego miasta. Nie mam słów po prostu na to, co się dzieje. Prawa wolnego rynku - w jakichś specyficznych sytuacjach - aż tak sztywno nie powinny chyba obowiązywać - komentuje klientka.



Właściciel Café Roweru od wielu miesięcy stara się o dzierżawę wieloletnią w trybie bezprzetargowym. Temat dwukrotnie podejmowali szczecińscy radni. Na razie bez efektu.



Kolejna debata poświęcona tej sprawie zaplanowana jest na początek maja, na posiedzeniu Komisji do spraw Gospodarki Komunalnej Rady Miasta.



Autorka edycji: Joanna Chajdas