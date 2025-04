Chcą wspierać rodziny poprzez środowisko lokalne

Rozpoczyna się projekt Wygrana Rodzina, która obejmie opieką 15 rodzin na terenie północnych dzielnic miasta.

Edycja tekstu: Michał Król

27 instytucji i stowarzyszeń wyraziło chęć współpracy w ramach projektu lokalnego systemu wsparcia. Skorzystają z niego rodziny borykające się z ubóstwem, problemami wychowawczymi czy uzależnieniami - mówi Maciej Homis, rzecznik Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.- Mówimy tu o wsparciu psychologicznym, terapeutycznym, ale też o można powiedzieć takiej integracji tych osób z różnymi problemami z lokalnym środowiskiem - mówi Homis.To właśnie integracji i uaktywnienia te rodziny potrzebują najbardziej - wskazuje Dorota Matuszczak-Kozdroń ze Stowarzyszenia Skolwin i My.- Najczęściej są to rodziny zamknięte w sobie, w swoim środowisku. Dlatego naszym zadaniem jest prowadzić pomału obcych, obcą instytucję - mówi Matuszczak-Kozdroń.Projekt finansowany jest z Funduszy Europejskich, jego koszt to prawie 3 miliony złotych. Rekrutacja rodzin trwa, a program przewidziany jest na dwa lata.