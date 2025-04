Masz trudności z oddychaniem? To może być wirus RSV

RSV w natarciu. Od początku roku zarejestrowano ponad 87 000 zakażeń, podczas gdy w ubiegłym roku było ich niespełna 37 tys. Oznacza to wzrost o 137 proc.

Edycja tekstu: Michał Król

Widać go także w naszym regionie - informuje Małgorzata Kapłan z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie.- Od początku roku do 15 kwietnia lekarze zgłosili blisko 2900 przypadków zachorowań na RSV. W analogicznym okresie w 2024 r. tych przypadków było blisko 1000 - mówi Kapłan.Najczęściej infekcja wywoływana przez wirus RSV ogranicza się do górnych dróg oddechowych.Objawy przypominają typowe przeziębienie - tłumaczy Joanna Łasecka-Zadrożna, specjalistka pediatrii i chorób zakaźnych ze Szpitala Wojewódzkiego w Szczecinie.- Wirus objawia się tak jak inne infekcje dróg oddechowych: katarem, kaszlem, czasem z gorączką, ale nie jest to taki bardzo typowy objaw tego zakażenia. To, co jest groźne, to są objawy obturacji dróg oddechowych, czyli trudności z oddychaniem, które wynikają z mechanizmu tej choroby - mówi Łasecka-Zadrożna.Od 1 kwietnia z darmowej szczepionki przeciwko RSV mogą korzystać kobiety w ciąży i osoby od 65. roku życia. Częściowa refundacja na poziomie 50 proc. przysługuje osobom między 60. a 65. rokiem życia. Koszt szczepionki dla takich pacjentów to ok. 400 zł.