Bezdomne zwierzęta w regionie. Jest dofinansowanie [ZDJĘCIA]

Rusza nabór wniosków w konkursie "Nasze Zwierzaki" organizowanym przez Zachodniopomorski Urząd Marszałkowski w Szczecinie.

W ramach projektu gminy Pomorza Zachodniego będą mogły otrzymać do 50 tys. złotych dofinansowania m.in. na działania ograniczające bezdomność zwierząt, edukację lokalnej społeczności, a także modernizacje schronisk.



Chcemy wspierać zachodniopomorskie gminy w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami - mówi marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.



- Chcemy uwrażliwiać ten ważny aspekt naszego życia społecznego, więc bezdomności kotów, psów również dzikimi zwierzętami, które czasami wymagają również leczenia i opieki - powiedział.



Poprzez edukację jesteśmy w stanie ograniczyć liczbę bezdomnych zwierząt w zachodniopomorskich gminach - przyznaje kierownik Schroniska Dla Zwierząt w Szczecinie, Ewa Mrugowska.



- Są rozwiązania, które powodują, że bezdomność zwierząt jest mniejsza, a to przede wszystkim: sterylizacje, kastracje, czipowanie, czyli znakowanie zwierząt i oczywiście prowadzenie schronisk, czy też przytulisk dla zwierząt bezdomnych - wyliczała.



Wnioski w projekcie pt. "Nasze zwierzaki", można zgłaszać do 19 maja drogą elektroniczną. Budżet konkursu wynosi milion złotych.



