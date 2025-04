Będzie modułowa szkoła w Dołujach

źródło: Gmina Dobra

Ma być gotowa do nowego roku szkolnego; w Dołujach powstanie szkoła złożona z modułów. To tymczasowy obiekt na czas budowy docelowej szkoły przy ulicy Pięknej.

Szkoła modułowa ma być dodatkowym oddziałem Szkoły Podstawowej w Dołujach przy ulicy Daniela i jednocześnie rozwiązaniem na "przepełnione klasy"... co cieszy okolicznych mieszkańców.



- Jestem za. Szczególnie, że dużo ludzi mieszka w okolicach. - Jedna jest w Mierzynie, duża szkoła, a tutaj jest taka mała, to by się przydała tutaj większa. - Mój syn chodzi do tej szkoły, dzieci się męczą w takiej malutkiej szkole. - Dużo się pobudowało ludzi młodych, Dołuje się rozrosły. - Jak będzie większa sala i lepsze warunki dla dzieci, to będzie lepiej - oceniali.



Zanim ogłosimy przetarg potrzebujemy jeszcze pozwolenia na budowę - mówi Iwona Kłosowska, zastępca wójta gminy Dobra.



- Będzie miała około 370 metrów. Będzie się składała z trzech sal. Dodatkowo będą dwa pomieszczenia do kształcenia indywidualnego. To jest bardzo potrzebne w szkole. W tej chwili, niestety, takich miejsc nie ma - przyznała.



Szkoła modułowa to koszt około miliona złotych, natomiast budowa szkoły przy ulicy Pięknej będzie kosztowała około 50 milionów złotych. Ma być gotowa za trzy lata.



Edycja tekstu: Jacek Rujna