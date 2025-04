Ścieki spłynęły do Jeziora Nowogardzkiego

Ścieki ponownie trafiły do Jeziora Nowogardzkiego. To skutek intensywnych opadów deszczu występujących na początku tygodnia.

W efekcie system miejskiej kanalizacji uległ przelaniu. - Do Jeziora Nowogardzkiego dostały się ścieki pochodzące głównie z gospodarstw domowych - poinformował rzecznik prasowy Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie Marek Synowiecki. - To jest kanalizacja starego typu, gdzie obok wód opadowych, również są kolektory ściekowe, zbierające ścieki komunalne i w wyniku nadmiaru wody one po prostu wybijają ze studzienek, spływając w dół właśnie w stronę jeziora. Taka sytuacja miała miejsce właśnie w Nowogardzie.



Miasto Nowogard obecnie ubiega się o dofinansowanie przebudowy miejskiej kanalizacji ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski