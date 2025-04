Rolnicy narzekają na suszę

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Trwają ostatnie wiosenne siewy roślin uprawnych. Rolnicy sieją m. in. kukurydzę. W całym regionie odczuwalny jest brak wody w glebie, co może osłabić wschody roślin.

- Takiej suszy już dawno nie było. Przez cały marzec praktycznie spadło kilka litrów wody. Natomiast teraz już mamy wysokie temperatury i nie zanosi się na wysokie plony - mówi Dawid Adamski, dyrektor Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach.



Doradcy ZODR pomagają rolnikom w wypełnianiu wniosków o dopłaty obszarowe za ten rok. Termin złożenia wniosku to 15 maja. Nie warto z tym zwlekać, bo w oddziałach terenowych ZODR mogą tworzyć się kolejki.



- Gorąco zachęcam, aby odwiedzić nasze biura powiatowe i złożyć ten wniosek. Nie musimy go wysyłać, wystarczy go zrobić w takiej wersji edytowalnej, żeby przeliczyć sobie, czy te ekoschematy, punkty..., czy te wszystkie wymogi spełniamy, a zawsze go możemy wysłać, ale żeby już był obrobiony, zrobiony... - dodaje Adamski.



Wnioski od rolników przyjmują powiatowe oddziały Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Po 15 maja za każdy dzień opóźnienia przy składaniu wniosku kwota dopłat będzie pomniejszana o 1 proc.



Dokumenty złożone po 9 czerwca nie będą rozpatrywane. W regionie jest ok 28 tys. gospodarstw.



