Wystawa "Kocham Zachodniopomorskie" [ZDJĘCIA]

Balony nad Szczecinkiem, zorza polarna nad Świnoujściem czy szczecińskie Jasne Błonia w porannej mgle - takie ujęcia można zobaczyć na zdjęciach laureatów konkursu "Kocham Zachodniopomorskie".

- Zdjęcie było wykonane o poranku za pomocą drona. Tutaj widzimy, że z jednej strony był wschód słońca, który pięknie oświetlał jeden z boków Pazimu. Z drugiej strony jest ten błękit od mgły jeszcze, gdzie poranne promienie słońca nie dotarły - mówi Adrian Stejka.





- Zdjęcie zostało zrobione w Szczecinku podczas festiwalu balonowego. Dokładnie dwa lata temu. Warunki bardzo sprzyjały. Akurat jeden przelatywał nad jeziorem, więc udało się stworzyć to zdjęcie. Ogólnie wtedy piękny był zachód słońca, także cieszę się, że udało się zrobić takie zdjęcie - mówi Agnieszka Kasprowiak.





- Mamy też dźwigozaury, konie, Świnouście. Naprawdę wszystkie te zdjęcia są fajne, bo to jest 10 z ponad 80, więc naprawdę fajnie to wygląda. Widać, że osoby, które to fotografowały - kochają zachodniopomorskie - mówi wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski.



Do konkursu zgłosiło się blisko sto prac. Dziesięć z nich można obejrzeć na pierwszym piętrze Urzędu Wojewódzkiego przy Wałach Chrobrego przez najbliższy miesiąc.



