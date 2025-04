Nastolatkowie ze Szczecina szukają pracy

Zdjęcie ilustracyjne. Fot. Ulrike Mai. Pixabay

Wyprowadzanie psów, drobne prace ogrodnicze, a także dostawa zakupów - to tylko niektóre z prac oferowanych przez małoletnich na szczecińskich grupach facebookowych, gdzie nastolatkowie szukają pracy w czasie wolnym od nauki.

Oszczędności nigdy nie jest za wiele - mówi 15-letni Salvador poszukujący dorywczej pracy.



- Jak na razie prosiłem mamę, by podpytała się wśród swoich znajomych w pracy o taką możliwość. Myślę, że w pierwszej kolejności poszłoby to na moje osobiste potrzeby. Właśnie przeznaczyłbym je na jakieś wyjścia z kolegami, koleżankami, może jakieś ubrania, coś w tym stylu - mówi Salwador.



Sprawdziliśmy, jak można zatrudnić nieletnich do pracy dorywczej, zgodnie z obowiązującymi przepisami.



Jak mówi rzeczniczka prasowa Państwowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie Ewelina Kolanowska, nastolatkowie mogą być zatrudnieni na podstawie przepisów kodeksu pracy, a także kodeksu prawa cywilnego.



- Takie osoby nie mogą pracować więcej niż siedem godzin dziennie, czyli wychodzi, że 35 godzin w tygodniu. Nie mogą pracować w nadgodzinach i nie mogą pracować w nocy. Oraz nie mogą pracować przy alkoholu - mówi Kolanowska.



Każda praca dorywcza podjęta przez osobę małoletnią m.in. wyprowadzanie psa. Wymaga zawarcia umowa z opiekunami dziecka, nawet w postaci ustnej.



W przypadku dzieci poniżej 16 roku życia umowa cywilna powinna być zawarta pomiędzy rodzicem a zleceniodawcą np. w postaci ustnej - mówi adwokat Ilona Pawlikowska.



- W przypadku dzieci młodszych mogą one zawierać umowy, ale umowy zlecenie. Najlepiej jest, żeby ta umowa została zawarta na piśmie albo żeby rodzic potwierdził warunki tej umowy za pośrednictwem wiadomości SMS - mówi Pawlikowska.



Każda dochód uzyskany przez małoletniego powinien zostać zgłoszony do Urzędu Skarbowego w rocznym rozliczeniu podatkowym.



Edycja tekstu: Kamila Kozioł