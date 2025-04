Kiss & Ride przy dworcu notorycznie okupowany przez taksówkarzy [WIDEO, ZDJĘCIA]

"Kiss & Ride" przy głównym wejściu szczecińskiego dworca PKP zamieniło się w "Kiss & Park".





Na widok straży miejskiej jednak szybko odjeżdżają, podobnie jak na widok naszego reportera.





- Dzień dobry. Dlaczego taksówkarze są w strefie Kiss and Ride? - pytał nasz reporter.

- Ja nie stoję, już odjeżdżam - tłumaczył taksówkarz.

- Ale pan już stoi ponad minutę, bo my to sprawdzaliśmy. To jest notoryczne - mówił reporter Radia Szczecin.

- No to minutę, tak. Ale ja już odjeżdżam. Ja nie mogę brać odpowiedzialności za wszystkich - odpowiedział kierowca.

- Pan stoi też już dłużej niż minutę - mówił reporter.

- No tak, ale ja tylko aplikację sprawdzałem i odjeżdżam - powiedział taksówkarz.



Kolejny kierowca taksówki próbował się usprawiedliwiać.





- Zacznijmy od tego, że jest bardzo mało miejsca dla taksówek przy dworcu. Zgadza się czy nie? Kij ma dwa końce. Nie, tutaj nikt nie stoi - powiedział.

- Jak to nie? Cały czas taksówkarze tu stoją. Już pan mnie zobaczył, to odjechał - pytał reporter Radia Szczecin.

- No nie powinno, no nie powinno. Jest zakaz, ale wie pan, szukamy pieniędzy. Tak to wygląda - odpowiedział taksówkarz.

Podobny problem dotyczy nie tylko ulicy Kolumba, ale też Owocowej. Na prośbę sfrustrowanych mieszkańców szczeciński radny Stanisław Kaup złożył w tej sprawie interpelacje. Proponuje m.in. to, aby zamienić miejscami strefę "Kiss and Ride" i znajdujący się kilkanaście metrów dalej postój taksówek.





Do tematu będziemy wracać.

