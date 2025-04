Wystawa Traumy wojny na 80. rocznicę zakończenia wojny [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Wojna - jedno z najbardziej traumatyzujących przeżyć. W 80. rocznicę zakończenia drugiej wojny światowej szczecińskie Muzeum Narodowe połączyło w jednej wystawie zbiory Centrum Dialogu Przełomy, Muzeum Sztuki Współczesnej i kolekcji regionalnej Zachęty Sztuki Współczesnej.

Zestawienie obok siebie znoszonych butów i chrzcielnej sukienki ze współczesnymi dziełami sztuki staje się opowieścią o odczuwaniu wojny dziś - mówi jedna z kuratorek wystawy Agnieszka Kuchcińska-Kurcz.



- Wojna to nie zabawa, tylko pamiętaj zrobisz krok nienawiści, to może zakończyć się totalnym dramatem i przewróceniem świata. Ja wierzę, że jeżeli młodzi ludzie to gdzieś zakodują, to będzie ich DNA - mówi Kuchcińska-Kurcz.



Z wojną mamy do czynienia właściwie nieustannie - dodaje druga kuratorka Magdalena Lewoc.



- Z tymi doświadczeniami, które są związane z przeżyciem wojny, z wszechobecnością śmierci, z eskalacją nienawiści, z agresją, z przemocą, z szokiem. Praktycznie na całym świecie ludzie mają do czynienia, w różnych punktach globu wybuchają kolejne konflikty. To jest jak nigdy nie kończąca się historia - mówi Lewoc.



Wystawę czasową "Traumy wojny" można oglądać w Muzeum Narodowym w Szczecinie przy Wałach Chrobrego do 29 września.



Edycja tekstu: Kamila Kozioł