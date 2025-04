Tramwajem ze Szczecina nad morze od czerwca. Świnoujście dorzuca 100 tys. zł

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

Świnoujście przeznaczy 100 tys. złotych na pilotażowy projekt połączeń wodnych z Nowym Warpnem i Szczecinem. Pierwsze kursy startują już w czerwcu.

- Tramwaj wodny, kursujący przez Zalew Szczeciński ma być nie tylko alternatywą dla samochodu i pociągu, ale przede wszystkim atrakcją turystyczną - mówi Arkadiusz Mazepa, zastępca prezydenta Świnoujścia. - Uważam, że samo połączenie jest atrakcyjne. Roboczo mówimy na to tramwaj, natomiast będzie to statek pełnowymiarowy, który na pokład przyjmie około 200 osób i 50 rowerów.



Pierwszy kurs tramwaju ma się odbyć już w ostatni weekend czerwca. - Wystartuje ze Szczecina w godzinach porannych i przepłynie przez Nowe Warpno. Tam się można dosiąść i popłynie do Świnoujścia. Wszyscy uczestnicy wysiadają, zostają w Świnoujściu. Dla nich jest moc atrakcji; wszystkie miejsca, które można zobaczyć - dodaje Mazepa.



Świnoujścianie na uruchomienie połączeń z budżetu gminy przeznaczyli 100 tys. zł. Podobne kwoty mają wpłynąć z samorządu Nowego Warpna, Szczecina i od marszałka województwa.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski