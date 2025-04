"Profilaktyka 40 plus" zostanie zastąpiona nowym programem [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Program "Profilaktyka 40 plus" dobiega końca. Osoby, które chcą w jego ramach skorzystać z pakietu bezpłatnych badań, mogą jeszcze tylko w środę otrzymać skierowanie. Będzie można wykorzystać je do końca maja.

W naszym województwie jest 90 pracowni, które realizują program - poinformowała Małgorzata Koszur z Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie.



- W naszym województwie badania w ramach tego programu wykonało do tej pory ponad 220 tysięcy osób. 30 kwietnia to jest ostatni dzień, w którym można wypełnić ankietę na IKP, aby otrzymać skierowanie. Po tym dniu będzie to niemożliwe - mówi Koszur.



Program "Profilaktyka 40 plus" zostanie zastąpiony przez program "Moje Zdrowie", który obejmie osoby od 20. roku życia. Rozpocznie się już w maju - przekazał doktor Michał Bulsa, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie.



- Aktualna propozycja Ministerstwa Zdrowia powoduje, że dużo młodsi pacjenci będą mogli skorzystać z badań profilaktycznych. Mam nadzieję, że program ulegnie ewaluacji szybciej niż ten poprzedni, że będziemy mogli oceniać jego skutki, jego korzyści oraz jego efektywność - mówi Bulsa.



Osoba, która skorzystała z programu "Profilaktyka 40 plus", będzie mogła skorzystać z programu "Moje Zdrowie" dopiero po roku od badań wykonanych w ramach pierwszego programu.



Program "Profilaktyka 40 plus” wprowadzono w lipcu 2021 roku. Przez prawie cztery lata skorzystało z niego blisko pięć milionów osób, czyli prawie co czwarty uprawniony. Część pacjentów przebadała się kilkukrotnie.



