"Ta śmierć powoduje wiele przemyśleń". Minuta ciszy w szczecińskich szpitalach

Pracownicy szczecińskich szpitali uczcili pamięć ortopedy zamordowanego we wtorek w Krakowie przez pacjenta. Zaapelowali też o zrozumienie i niestosowanie agresji.

Edycja tekstu: Michał Król

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy informację o tragicznej śmierci doktora Tomasza Soleckiego - powiedział Mateusz Iżakowski, rzecznik szpitala na szczecińskich Pomorzanach.- Dziś dyrektor Szpitala na Pomorzanach Marcin Sygut poinformował pracowników o uszanowaniu pamięci po zmarłym koledze minutą ciszy. Po godzinie 10 na chwilę zatrzymał się praktycznie cały szpital. Jednocześnie składamy wyrazy głębokiego współczucia bliskim i współpracownikom zmarłego lekarza - mówi Iżakowski.Pamięć medyka uczczono także w szpitalu "Zdroje". Bardzo poruszyła nas ta śmierć - dodał Łukasz Tyszler, dyrektor placówki.- Dzisiaj spontanicznie doszło do takich spotkań na oddziałach, uczczenia minutą ciszy kolegi, który zmarł na służbie. Ta śmierć o tyle zaskakująca co i dramatyczna, powoduje wiele przemyśleń - mówi Tyszler.Szpital Wojewódzki także uczcił pamięć lekarza.35-letni sprawca usłyszał prokuratorskie zarzuty zabójstwa lekarza i usiłowania uszkodzenia ciała pielęgniarki. Prokuratura zapowiedziała także skierowanie do sądu rejonowego wniosku o zastosowanie aresztu wobec podejrzanego.