Modernizacja DW 203 potrwa do wakacji

Fot. FB Drogi wojewódzkie na Pomorzu Zachodnim

W lipcu powinna się zakończyć modernizacja drogi wojewódzkiej nr 203. To nadmorska trasa biegnąca z Koszalina przez Darłowo do Ustki. Roboty budowlane trwają na ponad 22 kilometrowym odcinku od Darłowa do granicy województwa.

Droga jest poszerzana, obecnie trwa układane warstwy bitumicznej. Prowadzone są też prace brukarskie w miejscowościach: Postomino, Pieńkowo i Zakrzewo, gdzie powstają nowe chodniki, zjazdy i zatoki autobusowe.



Budowany jest też mur oporowy przy kościele w Pieńkowie. Inwestycja jest współfinansowana z funduszy unijnych. Koszt robót to blisko 140 milionów złotych.



Edycja tekstu: Kamila Kozioł