Krystek: Lewica w rządzie jest gwarantem polskiej działalności proeuropejskiej

Szczecińska lewica uczciła 1-majowe Święto Pracy i 21. rocznicę wejścia Polski do Unii Europejskiej. Jej przedstawiciele złożyli kwiaty przed pomnikiem Czynu Polaków.

- Pamiętamy o korzeniach międzynarodowego ruchu robotniczego, który ponad 100 lat temu upomniał się o ośmiogodzinny dzień pracy. Jako lewica w rządzie kontynuujemy tę misję - powiedział wicewojewoda zachodniopomorski Dawid Krystek. - Walczymy o sprawiedliwość społeczną i gospodarczą, a podatki płacą wszyscy proporcjonalnie do możliwości. Godna płaca i prawa pracownicze. Chcemy o tym dyskutować, o tym skróceniu 8-godzinnego dnia pracy, 40-godzinnego tygodnia pracy.



Jak podkreślił Krystek, to rząd lewicy wprowadził Polskę do Unii Europejskiej. - Lewica w rządzie jest gwarantem polskiej działalności proeuropejskiej. Chcemy tę misję kontynuować. Polska w Unii Europejskiej to wzrost zamożności naszego kraju. To poprawa bezpieczeństwa naszego kraju, a przede wszystkim bycie ważnym ogniwem całej zachodniej Europy - mówił Dawid Krystek.



Święto Pracy zapoczątkowali amerykańscy robotnicy podczas strajku w Chicago pod koniec XIX wieku.



