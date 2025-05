Sezon na Wyspie Grodzkiej i Łasztowni wystartował [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Wraz z majówką wystartował sezon letni na szczecińskiej Wyspie Grodzkiej, a na Łasztownię ponownie zawitał Food Port.

Na wyspie największymi atrakcjami są piasek, słońce i leżaki, z których skorzystali już pierwsi odwiedzający. W strefie gastronomicznej na mieszkańców i turystów czeka ponad 20 food trucków z przysmakami z różnych zakątków świata.



- Lód z chmurką. Z tego, co tutaj widzimy, to jest właściwie chyba dla każdego coś dobrego. - Od koloru do wyboru. Hot dogi, tosty, burgery. - Wata cukrowa. Lód jest dobry. -Tu się zawsze dzieje coś latem. - Wszelkiego rodzaju imprezy, które są organizowane, czyli juwenalia. - Jesteśmy tutaj turystycznie. W tym miejscu jest naprawdę genialne i takie fajne miejsce do relaksu, tak mi się przynajmniej wydaje. Piasek, piękna Odra. No jest gdzie odpocząć, a i można gdzie pohałasować, z dala od miasta - mówili odwiedzający.



Sezon letni w Food Porcie i na Wyspie Grodzkiej potrwa do września.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski