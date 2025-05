Cud, miód, malina na 7. Festiwalu Szczecin Classic [ZDJĘCIA]

Muzyka znana i zupełnie nowa - premierowo wykonana. W czwartek w Pałacu Ziemstwa Pomorskiego Akademii Sztuki na koncercie pt. "Cud, miód, malina" wystąpią zespoły kameralne powstałe w ramach 7. edycji Festiwalu Szczecin Classic.

Autorka edycji: Joanna Chajdas

Młodych instrumentalistów z Polski, Europy i zza Oceanu przygotowywali do pracy na scenie znani wirtuozi koncertujący na całym świecie. Baltic Neopolis Orchestra - pomysłodawca i organizator Festiwalu, zapewnił także zajęcia umożliwiające umiejętność opanowania tremy podczas koncertów.To jest niezbędna wiedza - powiedziała ceniona w Europie muzykoterapeutka i wiolonczelistka, Aleksandra Reńska.- Mówiliśmy o układzie nerwowym oraz korzystaliśmy z darów improwizacji, której często się nie uczy klasycznych muzyków, a jest ona bardzo potrzebna do tego, żeby poczuć się swobodnie w czasie grania po to, żeby znaleźć swoją formę ekspresji i kreatywności - stwierdziła Reńska.Wolni zatem od tremy przedstawią dziś o godzinie 19:30 utwory z repertuaru m.in. Gioachino Rossiniego, Erwina Schulhoffa, Antonína Dvořáka i Edwarda Elgara.W piątek, 2 maja, wieczór pod hasłem "Cudotwórcy", a w sobotę, 3 maja, pt. "7 cudów" - Koncert Finałowy Szczecin Classic w Złotej Sali Filharmonii, podczas którego zabrzmią m.in. "Concerto Pour 5 Contrabas" Jean-Marie Leclair w interpretacji m.in. norweskiego muzyka Henninga Kraggeruda z Orkiestrą Szczecin Classic oraz "Concerto Gallante" i "Suite dell'anima" wybitnego polskiego skrzypka Adama Bałdycha w jego wykonaniu z Baltic Neopolis Orchestra.Partnerem medialnym Festiwalu jest m.in. Radio Szczecin.