Ekspert przypomina o wyposażeniu auta na drogę. Warto mieć to pod ręką

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Eksperci od bezpieczeństwa drogowego przypominają o odpowiednim wyposażeniu samochodu przed podróżą.

Według przepisów, w Polsce obowiązkowa jest gaśnica i trójkąt ostrzegawczy. - Kiedy jednak bagażnik zapakowany jest po brzegi, możemy mieć być problem z ich szybkim znalezieniem - mówi ekspert od ruchu drogowego Filip Grega. - Jest mnóstwo bagaży. Przywalimy to wszystko i w razie potrzeby, kiedy trzeba naprawdę szybko wyjąć gaśnicę, to chyba jest sprawa jasna i nie trzeba tłumaczyć. Trójkąt ostrzegawczy też trzeba szybko wyjąć, a jest to gdzieś tam ukryte.



Warto wyposażyć samochód w dodatkowe przedmioty przydatne w przypadku awarii czy wypadku. - Warto by było jeszcze wyposażyć się w kamizelkę odblaskową, taki element, który pozwala na to, żebyśmy byli widoczni na drodze. Oczywiście apteczka jest dobrym wyposażeniem, warto ją mieć - dodaje Grega.



W apteczce samochodowej nie muszą znajdować się leki, wystarczą materiały opatrunkowe.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski