Koncert muzyki klasycznej na zakończenie biało-czerwonego peletonu [WIDEO, ZDJĘCIA]

Muzyka klasyczna dla wszystkich - przekonali się o tym uczestnicy rajdu rowerowego, który został zorganizowany w Szczecinie z okazji Dnia Flagi.



Edycja tekstu: Jacek Rujna

Po zakończeniu przejazdu na Jasnych Błoniach odbył się koncert Szczecin Classic Big Band.- Wspaniali ludzie, piękna pogoda, także prosimy organizatorów, żeby było więcej... Muzyka z rowerem to dobre połączenie. Klasycznie rower, klasyczna muzyka. - Lubię muzykę klasyczną, ale zwłaszcza orkiestry dęte, to chyba tak zaważyło. - Myślę, że kontakt z muzyką każdemu jest potrzebny - mówili uczestnicy.- Wyznajemy zasadę, że im częściej muzyka spotka kogoś zupełnie przypadkowo, tym lepiej. Była już joga z muzyką klasyczną, były tańce, teraz są rowery i wspaniały koncert - wyliczała Katarzyna Lament z Baltic Nopolis Orchestra.Koncert na Jasnych Błoniach odbył się w ramach festiwalu Szczecin Classic. To największy festiwal muzyki klasycznej w województwie zachodniopomorskim. Odbywa się w Szczecinie po raz siódmy.