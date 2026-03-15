Lubieszyn. Polsko-niemiecki projekt: Kobieca Strona Mocy

Region Julia Nowicka

Izabela Adriańska. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Wystawy fotograficzne, warsztaty kreatywne czy Kawiarenka Koła Gospodyń Wiejskich - w Lubieszynie w filii starostwa polickiego trwa Festiwal Kobiet.
Festiwal Kobiet w Lubieszynie. Terapia dla ludzi, którzy mają ADHD [WIDEO, ZDJĘCIA]

To wydarzenie w ramach polsko-niemieckiego projektu "Kobieca Strona Mocy". Głównym celem jest kobieca integracja - wskazuje organizatorka Izabela Dryjańska ze stowarzyszenia Carpe Diem.

- Po to, żeby wspierać kobiety, żeby sieciować, żeby się poznawać, żeby się integrować, żeby pokazać naszą kobiecą stronę mocy. Dzisiaj mamy jeszcze przed sobą warsztaty malowania intuicyjnego, pokaz mody retro, a na sam koniec koncert autorski Eva Sand - zapowiedziała.

Podobne wydarzenia dla kobiet odbywać się będą do końca czerwca - w różnych lokalizacjach.

- Zrobimy ten projekt po stronie polskiej i po stronie niemieckiej. Tym razem jesteśmy tutaj na granicy właśnie pomiędzy stroną polską i niemiecką. Natomiast kolejne wydarzenia będą w różnych miejscowościach powiatu polickiego i powiatu Greifswald, ale też w plenerach, czyli w ogrodach prywatnych - dodaje organizatorka.

Wszystkie informacje o wydarzeniach w remach projektu znajdziecie na stronie Fb Stowarzyszenia Carpe Diem.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
