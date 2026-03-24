Zakaz wprowadzania psów na Cmentarz Centralny. "To martwy przepis..."

Regulamin swoje, życie swoje - w regulaminie Cmentarza Centralnego w Szczecinie jest zapis o zakazie wprowadzania psów.

- To martwy przepis - uważają słuchacze naszej audycji "Czas reakcji".



- Obserwuję, że dużo ludzi przychodzi z psami. Jest zakaz psów, czy można by było coś z tym zrobić? - pytała jedna ze słuchaczek Radia Szczecin.



Nie można ukarać za samo wprowadzenie psa, świadczą o tym prawomocne wyroki sądowe, które zapadały w podobnych sprawach - mówiła rzeczniczka Straży Miejskiej w Szczecinie Joanna Wojtach.



- Jest to miejsce publiczne, ogólnodostępne, zatem wprowadzenie psa nie jest zabronione, a świadczą o tym m.in. wyroki, które zapadały w podobnych sytuacjach na innych cmentarzach w Polsce, gdzie sądy uznawały jednak tą wolność wyboru właściciela czy opiekuna psa w wybraniu miejsca, do którego go wprowadza - wskazała.



Joanna Wojtach dodała, że strażnicy mogą interweniować w określonych sytuacjach - np. gdy pies zanieczyszcza groby, albo nie ma odpowiednich zabezpieczeń.



