Zakaz wprowadzania psów na Cmentarz Centralny. "To martwy przepis..."

Region Sławomir Orlik

Brama główna Cmentarza Centralnego w Szczecinie. Fot. ZUK
Regulamin swoje, życie swoje - w regulaminie Cmentarza Centralnego w Szczecinie jest zapis o zakazie wprowadzania psów.
- To martwy przepis - uważają słuchacze naszej audycji "Czas reakcji".

- Obserwuję, że dużo ludzi przychodzi z psami. Jest zakaz psów, czy można by było coś z tym zrobić? - pytała jedna ze słuchaczek Radia Szczecin.

Nie można ukarać za samo wprowadzenie psa, świadczą o tym prawomocne wyroki sądowe, które zapadały w podobnych sprawach - mówiła rzeczniczka Straży Miejskiej w Szczecinie Joanna Wojtach.

- Jest to miejsce publiczne, ogólnodostępne, zatem wprowadzenie psa nie jest zabronione, a świadczą o tym m.in. wyroki, które zapadały w podobnych sytuacjach na innych cmentarzach w Polsce, gdzie sądy uznawały jednak tą wolność wyboru właściciela czy opiekuna psa w wybraniu miejsca, do którego go wprowadza - wskazała.

Joanna Wojtach dodała, że strażnicy mogą interweniować w określonych sytuacjach - np. gdy pies zanieczyszcza groby, albo nie ma odpowiednich zabezpieczeń.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
