  Reklama  
Ciało dziecka znaleziono po kilku latach. Babka i matka z wyrokami

Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]
Babka i matka zabitego ze szczególnym okrucieństwem noworodka z Rynicy w gminie Widuchowa mają trafić do więzienia. Szczeciński Sąd Okręgowy wydał wyrok w tej sprawie.
W 2019 roku w grudniu Małgorzata I. urodziła w polu dziecko. Zostało ono zakopane przez jej matkę w pobliżu kurnika. Ciało dziecka znaleziono po kilku latach.

Proces rozpoczął się w listopadzie ubiegłego roku. Wyrok ogłosił dziś sędzia Józef Grocholski.

- Za przestępstwo to wymierza oskarżonym kary. 12 lat pozbawienia wolności, 25 lat pozbawienia wolności - powiedział sędzia Grocholski.

Niższy wyrok usłyszała matka dziecka - ze względu na lekki stopień niepełnosprawności intelektualnej.

- To była okrutna zbrodnia - mówiła sędzia Joanna Wolniakowska.

- Nie zmieni tej oceny to, że ofiarą w tej sprawie był noworodek oraz to, że biegli nie byli w stanie odtworzyć przyczyny bezpośredniej zgonu tego chłopca - powiedziała sędzia Wolniakowska.

Obie kobiety zostały pozbawione praw publicznych na 10 lat. Matka dziecka przyznała się do winy, babka mówiła w sądzie, że jest niewinna. Wyrok nie jest prawomocny.

Zaostrzajcie dalej ustawy antyaborcyjne to będzie trzeba wsadzić do więzienia duuużo więcej osób.

Najnowsze podcasty