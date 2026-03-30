Ciało dziecka znaleziono po kilku latach. Babka i matka z wyrokami

W 2019 roku w grudniu Małgorzata I. urodziła w polu dziecko. Zostało ono zakopane przez jej matkę w pobliżu kurnika. Ciało dziecka znaleziono po kilku latach.





Proces rozpoczął się w listopadzie ubiegłego roku. Wyrok ogłosił dziś sędzia Józef Grocholski.





Niższy wyrok usłyszała matka dziecka - ze względu na lekki stopień niepełnosprawności intelektualnej.





- To była okrutna zbrodnia - mówiła sędzia Joanna Wolniakowska.





- Za przestępstwo to wymierza oskarżonym kary. 12 lat pozbawienia wolności, 25 lat pozbawienia wolności - powiedział sędzia Grocholski.- Nie zmieni tej oceny to, że ofiarą w tej sprawie był noworodek oraz to, że biegli nie byli w stanie odtworzyć przyczyny bezpośredniej zgonu tego chłopca - powiedziała sędzia Wolniakowska.Obie kobiety zostały pozbawione praw publicznych na 10 lat. Matka dziecka przyznała się do winy, babka mówiła w sądzie, że jest niewinna. Wyrok nie jest prawomocny.