Poseł PiS przeprasza szczecińskiego polityka

Były minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej w rządzie PiS Marek Gróbarczyk publicznie przeprosił Sławomira Nitrasa.

Edycja tekstu: Natalia Chodań

To efekt jego wypowiedzi z 2019 roku. Polityk Koalicji Obywatelskiej został oskarżony o zniszczenie Stoczni Szczecińskiej w związku z czym poszedł do sądu. Nitras domagał się przeprosin i 5 tys. złotych. zadośćuczynienia.W 2019 roku sąd zajmował się sprawą w trybie wyborczym i przyznał rację Nitrasowi. Cztery lata później zapadł pierwszy, nieprawomocny wyrok skazujący Gróbarczyka.Wczoraj bliski współpracownik Jarosława Kaczyńskiego zamieścił w mediach społecznościowych głęboką skruchę. Przeprosił też za użycie obraźliwych słów.