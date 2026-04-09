Uczniowie o "Edukacji zdrowotnej"

"Edukacja zdrowotna" od września będzie przedmiotem obowiązkowym. Do tej pory to rodzice decydowali, czy ich dzieci będą uczestniczyły w tych zajęciach.

Tak decyzję resortu edukacji skomentowali młodzi Szczecinianie.



- Nie chodzimy ze względu na to, że jest dużo lekcji i po prostu nie ma się na to czasu, ale uważam, że jest to ważny przedmiot.



- Uczysz się tam rzeczy, które się przydają, których nie wiedziałeś wcześniej? - pytała reporterka.

- Raczej większości takich rzeczy, których właśnie nie wiedziałem czasami się dowiaduje.



- Od przyszłego roku będzie to obowiązkowe.

- Moim zdaniem dobrze. Cieszę, że będzie edukacja zdrowotna. Bo będzie człowiek dbał o siebie.



- To są rzeczy, o które rodziców możecie się zapytać, czy nie zawsze?

- No, nie zawsze razie. Z internetu prędzej, bo kiedyś tego też nie było.



Obecnie na zajęcia z "Edukacji zdrowotnej" mogą chodzić uczniowie od czwartej do ósmej klasy podstawówki i przez dwa lata w szkołach średnich.