Uczniowie o "Edukacji zdrowotnej"

Fot. Olaf Nowicki [Radio Szczecin/Archiwum]
"Edukacja zdrowotna" od września będzie przedmiotem obowiązkowym. Do tej pory to rodzice decydowali, czy ich dzieci będą uczestniczyły w tych zajęciach.
Tak decyzję resortu edukacji skomentowali młodzi Szczecinianie.

- Nie chodzimy ze względu na to, że jest dużo lekcji i po prostu nie ma się na to czasu, ale uważam, że jest to ważny przedmiot.

- Uczysz się tam rzeczy, które się przydają, których nie wiedziałeś wcześniej? - pytała reporterka.
- Raczej większości takich rzeczy, których właśnie nie wiedziałem czasami się dowiaduje.

- Od przyszłego roku będzie to obowiązkowe.
- Moim zdaniem dobrze. Cieszę, że będzie edukacja zdrowotna. Bo będzie człowiek dbał o siebie.

- To są rzeczy, o które rodziców możecie się zapytać, czy nie zawsze?
- No, nie zawsze razie. Z internetu prędzej, bo kiedyś tego też nie było.

Obecnie na zajęcia z "Edukacji zdrowotnej" mogą chodzić uczniowie od czwartej do ósmej klasy podstawówki i przez dwa lata w szkołach średnich.
Ze szczecińską młodzieżą rozmawiała reporterka Polskiego Radia - Aneta Łuczkowska.

