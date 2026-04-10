Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Prokuratura Okręgowa w Tarnowie wszczęła śledztwo w sprawie realizacji projektu "Polimery Police". Informację przekazał portal Business Insider.

Postępowanie dotyczy podejrzenia wyrządzenia szkody majątkowej sięgającej blisko siedmiu miliardów złotych. Projekt miał pomoc Grupie Azoty w dywersyfikacji działalności. Finalnie znalazł się jednak w restrukturyzacji i ma trafić do Orlenu za 1 mld 183 mln zł.



Jak ustalili dziennikarze Business Insider, sprawa prowadzona jest na różnych etapach postępowania, które mają wyjaśnić kulisy potencjalnych przypadków nadużycia władzy, niegospodarności, przestrzelonych projektów inwestycyjnych, korupcji czy też nepotyzmu w różnego rodzaju projektach gospodarczych Zjednoczonej Prawicy.