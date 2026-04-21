Rusza budowa drugiego odcinka Zachodniej Obwodnicy Szczecina [WIDEO, ZDJĘCIA]

Region Krzysztof Cichocki

Realizacja Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Jest umowa na drugi odcinek Zachodniej Obwodnicy Szczecina. Nowa trasa połączy Dołuje z Policami i będzie miała prawie 12 km długości.
Wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka mówi, że to kolejny krok do domknięcia drogowego ringu wokół miasta.

- Dzięki tej inwestycji skróci się czas dojazdu nad morze, dzięki tej inwestycji zostaną wyprowadzone tiry z centrum miasta, ale jednocześnie będą bardzo dobrze skomunikowane gminy ościenne do Szczecina, gmina Dobra, gmina Kołbaskowo, Police - tłumaczy wiceminister.

Droga ma odciążyć obecne trasy i usprawnić ruch w całej aglomeracji - dodaje Marchewka.

- 12 kilometrów, 17 mostów, dwa kluczowe węzły Szczecin-Krzekowo i Szczecin-Głębokie to są najważniejsze elementy drogi, która mówiąc wprost jest znaczącą poprawą dla życia mieszkańców i podróżowania kierowców - mówi wiceminister.

Wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec podkreślał, że inwestycja jest m.in. odpowiedzią na rosnący ruch w rejonie Szczecina.

- Powstanie tej drogi ma wiele celów. Ma poprawić tę komunikację, bezpieczeństwo, dojazd do zakładów chemicznych w Policach. A więc wielowymiarowe elementy, które wpływają na to, że warto tę drogę realizować - mówi Bukowiec.

Budowa drugiego odcinka według planu ma się zakończyć w 2029 roku - mówił Łukasz Lendner, dyrektor szczecińskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

- Mam nadzieję, że po podpisaniu tej umowy firma NDI niezwłocznie przystąpi do realizacji tego zadania i nie skończy w terminie, ale ukończy je trochę wcześniej. Plan jest taki, żeby skończyć je w trzecim kwartale 2029 roku. Liczymy na to, że będzie to minimum przed wakacjami - mówi Lendner.

Inwestycja jest warta około 695 mln zł. Cała Zachodnia Obwodnica Szczecina będzie liczyć ok. 50 km, a jej kluczowy element – dwa najdłuższe w Polsce tunele pod Odrą – powstanie w 2031 roku, czyli około dwa lata po oddaniu odcinków drogowych.

Edycja tekstu: Natalia Chodań
obwodnica3
Najczęściej czytane

  1. Od 17 kwietnia w Szczecinie Strefa Czystego Transportu
    (od 15 kwietnia oglądane 5059 razy)
  2. Alerty II stopnia - wszystkie jednostki są w pełnej gotowości
    (od przedwczoraj oglądane 4727 razy)
  3. Naukowcy z PUM wykazali, że osoby przyjmujące leki na odchudzanie jedzą skrajnie mało
    (od wczoraj oglądane 2959 razy)
  4. Wszystko co powinniśmy wiedzieć o Strefie Czystego Transportu [MAPA, WIDEO, WYKAZ ULIC]
    (od 17 kwietnia oglądane 2889 razy)
  5. 10 zł miesięcznie za opiekę nad psem. Właścicielka wyleciała na Islandię
    (od wczoraj oglądane 2652 razy)
Artur Łącki
10 zł miesięcznie za opiekę nad psem. Właścicielka wyleciała na Islandię
Szczeciński Festiwal Nauki i Zdrowia [WIDEO, ZDJĘCIA]
Marsz dla Życia ponownie na ulicach Szczecina [WIDEO, ZDJĘCIA]
"Aktywna sobota" z Festynu nad Odrą w Starych Łysogórkach [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty