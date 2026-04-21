Rusza budowa drugiego odcinka Zachodniej Obwodnicy Szczecina [WIDEO, ZDJĘCIA]

Jest umowa na drugi odcinek Zachodniej Obwodnicy Szczecina. Nowa trasa połączy Dołuje z Policami i będzie miała prawie 12 km długości.

- 12 kilometrów, 17 mostów, dwa kluczowe węzły Szczecin-Krzekowo i Szczecin-Głębokie to są najważniejsze elementy drogi, która mówiąc wprost jest znaczącą poprawą dla życia mieszkańców i podróżowania kierowców - mówi wiceminister.





Wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec podkreślał, że inwestycja jest m.in. odpowiedzią na rosnący ruch w rejonie Szczecina.





- Powstanie tej drogi ma wiele celów. Ma poprawić tę komunikację, bezpieczeństwo, dojazd do zakładów chemicznych w Policach. A więc wielowymiarowe elementy, które wpływają na to, że warto tę drogę realizować - mówi Bukowiec.





Budowa drugiego odcinka według planu ma się zakończyć w 2029 roku - mówił Łukasz Lendner, dyrektor szczecińskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.



- Mam nadzieję, że po podpisaniu tej umowy firma NDI niezwłocznie przystąpi do realizacji tego zadania i nie skończy w terminie, ale ukończy je trochę wcześniej. Plan jest taki, żeby skończyć je w trzecim kwartale 2029 roku. Liczymy na to, że będzie to minimum przed wakacjami - mówi Lendner.

Edycja tekstu: Natalia Chodań

Wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka mówi, że to kolejny krok do domknięcia drogowego ringu wokół miasta.- Dzięki tej inwestycji skróci się czas dojazdu nad morze, dzięki tej inwestycji zostaną wyprowadzone tiry z centrum miasta, ale jednocześnie będą bardzo dobrze skomunikowane gminy ościenne do Szczecina, gmina Dobra, gmina Kołbaskowo, Police - tłumaczy wiceminister.Droga ma odciążyć obecne trasy i usprawnić ruch w całej aglomeracji - dodaje Marchewka.Inwestycja jest warta około 695 mln zł. Cała Zachodnia Obwodnica Szczecina będzie liczyć ok. 50 km, a jej kluczowy element – dwa najdłuższe w Polsce tunele pod Odrą – powstanie w 2031 roku, czyli około dwa lata po oddaniu odcinków drogowych.