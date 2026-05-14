Wały Chrobrego zamienią się w festiwalową przestrzeń

14, 15 i 16 sierpnia – to daty, które warto zapisać w kalendarzu. To wtedy odbędą się Żagle 2026.

Okolice szczecińskich Wałów Chrobrego i Łasztowni zamienią się w festiwalową przestrzeń pełną atrakcji, warsztatów i koncertów.



Przy nabrzeżach zacumuje ponad 30 jednostek z Niemiec, Holandii, Skandynawii oraz Polski, które otworzą swoje pokłady dla zwiedzających i wypłyną w dwugodzinne rejsy po Odrze. Na odwiedzających czekać będą także stoiska gastronomiczno-handlowe, czy wydarzenia artystyczne.



Autorka edycji: Joanna Chajdas