SKM-ka do Polic z początkiem przyszłego roku

Jest szansa, że z początkiem przyszłego roku pociągi kolei metropolitalnej dojadą do stacji Police.





To informacja, którą przekazał Bartosz Pietrzykowski z biura prasowego PKP Polskich Linii Kolejowych.- Prowadzone są takie intensywne działania w porozumieniu z stowarzyszeniem Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, urzędem marszałkowskim i przewoźnikiem, aby uruchomienie tych przewozów linii 406 do Polic mogło nastąpić wraz z wdrożeniem nowego rozkładu jazdy w grudniu 2026 roku - powiedział Pietrzykowski.Rzecznik informuje, że po zakończeniu trwających obecnie prac będą musiały zostać przeprowadzone jeszcze odbiory techniczne czy też eksploatacyjne. Dodatkowo nowa linia kolejowa będzie musiała uzyskać certyfikację bezpieczeństwa. Jeśli ta procedura się wydłuży wówczas korekta rozkładu jazdy prawdopodobnie nastąpi dopiero wiosną.- Gdyby tutaj przedłużały się te odbiory, to taki ostateczny termin, który widzimy, to jest ta korekta tego rozkładu jazdy, która jest w marcu kolejnego 2027 roku. Ale cały czas wykonawca podtrzymuje tą deklarację, że to będzie grudzień - dodał Pietrzykowski.Według przewoźnika pociągi na trasie ze Szczecina do Polic kursować mają co pół godziny w godzinach szczytu, a na części trasy nawet co 15 minut.