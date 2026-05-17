Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

SKM-ka do Polic z początkiem przyszłego roku

Region Weronika Łyczywek

Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin/Archiwum]
Jest szansa, że z początkiem przyszłego roku pociągi kolei metropolitalnej dojadą do stacji Police.
To informacja, którą przekazał Bartosz Pietrzykowski z biura prasowego PKP Polskich Linii Kolejowych.

- Prowadzone są takie intensywne działania w porozumieniu z stowarzyszeniem Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, urzędem marszałkowskim i przewoźnikiem, aby uruchomienie tych przewozów linii 406 do Polic mogło nastąpić wraz z wdrożeniem nowego rozkładu jazdy w grudniu 2026 roku - powiedział Pietrzykowski.

Rzecznik informuje, że po zakończeniu trwających obecnie prac będą musiały zostać przeprowadzone jeszcze odbiory techniczne czy też eksploatacyjne. Dodatkowo nowa linia kolejowa będzie musiała uzyskać certyfikację bezpieczeństwa. Jeśli ta procedura się wydłuży wówczas korekta rozkładu jazdy prawdopodobnie nastąpi dopiero wiosną.

- Gdyby tutaj przedłużały się te odbiory, to taki ostateczny termin, który widzimy, to jest ta korekta tego rozkładu jazdy, która jest w marcu kolejnego 2027 roku. Ale cały czas wykonawca podtrzymuje tą deklarację, że to będzie grudzień - dodał Pietrzykowski.

Według przewoźnika pociągi na trasie ze Szczecina do Polic kursować mają co pół godziny w godzinach szczytu, a na części trasy nawet co 15 minut.

Edycja tekstu: Natalia Chodań
To informacja, którą przekazał Bartosz Pietrzykowski z biura prasowego PKP Polskich Linii Kolejowych.
Bartosz Pietrzykowski dodaje, że po zakończeniu trwających obecnie prac będą musiały zostać przeprowadzone jeszcze odbiory techniczne czy też eksploatacyjne. Dodatkowo nowa linia kolejowa będzie musiała uzyskać certyfikację bezpieczeństwa. Jeśli ta procedura się wydłuży wówczas korekta rozkładu jazdy prawdopodobnie nastąpi dopiero wiosną.

Dodaj komentarz 1 komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 9:00 serwis z godziny 8:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

maj 2026
poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek01sobota02niedziela03poniedziałek04wtorek05środa06czwartek07piątek08sobota09niedziela10poniedziałek11wtorek12środa13czwartek14piątek15sobota16niedziela17poniedziałek18wtorek19środa20czwartek21piątek22sobota23niedziela24poniedziałek25wtorek26środa27czwartek28piątek29sobota30niedziela31

Najczęściej czytane

  1. "Bezpieczeństwo przewozów promowych na Bałtyku jest kluczowe"
    (od 14 maja oglądane 6030 razy)
  2. Ciężarówka wjechała w motocykl na Szosie Stargardzkiej
    (od przedwczoraj oglądane 4465 razy)
  3. Auto uderzyło w drzewo. Kierowca nie żyje
    (od 11 maja oglądane 4337 razy)
  4. Dni Otwarte dla przyszłych rodziców z Policach
    (od przedwczoraj oglądane 2819 razy)
  5. Transport morski w turbulentnej rzeczywistości
    (od 13 maja oglądane 2005 razy)
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Kolejki do nocnych atrakcji. Jak sobie poradzić? [WIDEO]
Festyn z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego [WIDEO, ZDJĘCIA]
Dla młodzieży to koniec jazdy z "wiatrem we włosach" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Jarosław Lubiak
Sztuka, nauka i wymiana doświadczeń. Rozpoczął się festiwal "Przepływ" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Szczeciński adwokat uciekał przed policją, został złapany przez "łowców głów"

Najnowsze podcasty