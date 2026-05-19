Oszukiwali na BLIK-a. Grozi im 12 lat więzienia

Pięć osób stanie przed szczecińskim sądem za oszustwa metodą na BLIK-a.

Cztery kobiety i mężczyzna przejmowali konta użytkowników Facebooka. Później za pośrednictwem Messengera rozsyłali wiadomości do osób z listy znajomych użytkowników, pod których się podszywali. Prosili o przesłanie kodu BLIK. Czasami też wystawiali fałszywe oferty sprzedaży, które należało opłacić właśnie blikiem. W obu przypadkach po uzyskaniu kodu wybierali pieniądze z bankomatów.Oskarżonym grozi 12 lat więzienia. Części osób działających przy tym procederze nie udało się ustalić - śledztwo w ich sprawie zostało umorzone.