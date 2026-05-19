Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Oszukiwali na BLIK-a. Grozi im 12 lat więzienia

Region Elżbieta Bielecka

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Pięć osób stanie przed szczecińskim sądem za oszustwa metodą na BLIK-a.
Cztery kobiety i mężczyzna przejmowali konta użytkowników Facebooka. Później za pośrednictwem Messengera rozsyłali wiadomości do osób z listy znajomych użytkowników, pod których się podszywali. Prosili o przesłanie kodu BLIK. Czasami też wystawiali fałszywe oferty sprzedaży, które należało opłacić właśnie blikiem. W obu przypadkach po uzyskaniu kodu wybierali pieniądze z bankomatów.

Oskarżonym grozi 12 lat więzienia. Części osób działających przy tym procederze nie udało się ustalić - śledztwo w ich sprawie zostało umorzone.

Edycja tekstu: Michał Król

Dodaj komentarz 1 komentarz

Na Ogrodach Stoczniowych na Wyspie Puckiej tez działa mafia oszustów wyłudzając pieniądze od działkowcow za nielegalne opłaty. Oszustwo typu na Dzialkowca, czy prokuratura też sie tym zajmie? Dośc głośno jest na stoczniowcu

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 19:00 serwis z godziny 18:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

maj 2026
poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek01sobota02niedziela03poniedziałek04wtorek05środa06czwartek07piątek08sobota09niedziela10poniedziałek11wtorek12środa13czwartek14piątek15sobota16niedziela17poniedziałek18wtorek19środa20czwartek21piątek22sobota23niedziela24poniedziałek25wtorek26środa27czwartek28piątek29sobota30niedziela31

Najczęściej czytane

  1. "Bezpieczeństwo przewozów promowych na Bałtyku jest kluczowe"
    (od 14 maja oglądane 6138 razy)
  2. Ciężarówka wjechała w motocykl na Szosie Stargardzkiej
    (od 15 maja oglądane 4972 razy)
  3. Dni Otwarte dla przyszłych rodziców z Policach
    (od 15 maja oglądane 2926 razy)
  4. Transport morski w turbulentnej rzeczywistości
    (od 13 maja oglądane 2101 razy)
  5. Wypadek na hulajnodze elektrycznej całkowicie zmienił jej życie [ZDJĘCIA]
    (od wczoraj oglądane 2015 razy)
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Kolejna inwestycja w Podjuchach budzi kontrowersje [WIDEO, ZDJĘCIA]
Stadion Arkonii przechodzi "totalną rewolucję" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Rafał Kubowicz
Ważne zmiany w organizacji ruchu na Pomorzanach [WIDEO, ZDJĘCIA]
Dziecięca olimpiada w której każdy jest zwycięzcą [WIDEO, ZDJĘCIA]
Gra terenowa w Puszczy Bukowej [WIDEO]

Najnowsze podcasty